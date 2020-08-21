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В «Монако» коронавирус. Как здоровье Головина?

17:10
Александр Головин. Фото AFP
Александр Головин. Фото AFP
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В «Монако», за который выступает Александр Головин, зафиксирован один случай заражения Covid-19. В соответствии с установленными правилами футболист изолирован и находится под наблюдением врачей клуба. Они, в свою очередь, обмениваются информацией с властями княжества.

По данным «СЭ», заболевший игрок — не Головин. Российский полузащитник здоров и готовится к матчу 1-го тура чемпионата Франции-2020/21.

В воскресенье в 14.00 по московскому времени монегаски встретятся с «Реймсом». (Александр Бобров)

Монако — Реймс

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