В «Монако» коронавирус. Как здоровье Головина?

В «Монако», за который выступает Александр Головин, зафиксирован один случай заражения Covid-19. В соответствии с установленными правилами футболист изолирован и находится под наблюдением врачей клуба. Они, в свою очередь, обмениваются информацией с властями княжества.

По данным «СЭ», заболевший игрок — не Головин. Российский полузащитник здоров и готовится к матчу 1-го тура чемпионата Франции-2020/21.

В воскресенье в 14.00 по московскому времени монегаски встретятся с «Реймсом». (Александр Бобров)