В МИД РФ отреагировали на ситуацию с Сафоновым и Забарным в «ПСЖ»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова и его украинского одноклубника Ильи Забарного.

В летнее трансферное окно 23-летний Забарный перешел в парижский клуб из «Борнмута». В СМИ появлялась информация, что это может привести к уходу Сафонова из «ПСЖ». Позже украинец заявил, что готов взаимодействовать с россиянином только на профессиональном уровне.

«Эта украинизация повальная, что спорта, что международной повестки в целом, уже надоела всем. Она мешает развиваться мировому спорту, она его разрушает. Она наносит колоссальный ущерб мировой культуре, тормозит развитие сотрудничества, взаимодействия», — цитирует Захарову matchtv.ru.