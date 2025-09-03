В МИД РФ отреагировали на ситуацию с Сафоновым и Забарным в «ПСЖ»
Захарова заявила о повальной украинизации в контексте Сафонова и Забарного
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова и его украинского одноклубника Ильи Забарного.
В летнее трансферное окно 23-летний Забарный перешел в парижский клуб из «Борнмута». В СМИ появлялась информация, что это может привести к уходу Сафонова из «ПСЖ». Позже украинец заявил, что готов взаимодействовать с россиянином только на профессиональном уровне.
«Эта украинизация повальная, что спорта, что международной повестки в целом, уже надоела всем. Она мешает развиваться мировому спорту, она его разрушает. Она наносит колоссальный ущерб мировой культуре, тормозит развитие сотрудничества, взаимодействия», — цитирует Захарову matchtv.ru.
Источник: matchtv.ru
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14
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15
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16
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17
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18
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