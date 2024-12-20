В «Марселе» оценили вероятность подписания контракта с Погба
Спортивный директор «Марселя» Мехди Бенатиа ответил на вопрос о том, заинтересован ли клуб в подписании контракта с полузащитником Полем Погба.
«Поль знает, какое уважение и привязанность я к нему испытываю. Он не просто топ-игрок, он настоящий лидер. В последние несколько сезонов он много страдал: у него были проблемы с физическим здоровьем, а тут еще и дисквалификация. Очевидно, что, когда вы видите его на рынке, вы хотите взглянуть на него. Сегодня, если говорить конкретно, может ли «Марсель» позволить себе вернуть такого игрока, как Погба, если он физически не готов и нам придется ждать шесть месяцев?» — цитирует Бенатии RMC Sport.
29 февраля Погба дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В его организме было обнаружено повышенное содержание тестостерона. В октябре срок дисквалификации француза сократили до 18 месяцев. Он сможет вернуться на поле в марте следующего года. 1 декабря 31-летний футболист стал свободным агентом, после того как «Ювентус» расторг с ним контракт.
Ранее также сообщалось, что «Манчестер Сити» рассматривает возможность подписания полузащитника в зимнее трансферное окно, однако Погба не хочет переходить в клуб, поскольку до этого выступал за их принципиального соперника — «Манчестер Юнайтед».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|16
|12
|4
|0
|44-14
|40
|
2
|Марсель
|15
|9
|3
|3
|32-18
|30
|
3
|Монако
|16
|9
|3
|4
|26-16
|30
|
4
|Лилль
|15
|7
|6
|2
|25-15
|27
|
5
|Лион
|15
|7
|4
|4
|27-20
|25
|
6
|Ницца
|15
|6
|6
|3
|28-19
|24
|
7
|Ланс
|15
|6
|6
|3
|19-14
|24
|
8
|Тулуза
|15
|6
|3
|6
|17-17
|21
|
9
|Осер
|15
|6
|3
|6
|23-23
|21
|
10
|Реймс
|15
|5
|5
|5
|20-18
|20
|
11
|Брест
|15
|6
|1
|8
|24-27
|19
|
12
|Ренн
|15
|5
|2
|8
|20-20
|17
|
13
|Страсбур
|15
|4
|5
|6
|25-27
|17
|
14
|Нант
|15
|3
|5
|7
|17-24
|14
|
15
|Анже
|15
|3
|4
|8
|14-26
|13
|
16
|Сент-Этьен
|15
|4
|1
|10
|12-34
|13
|
17
|Гавр
|15
|4
|0
|11
|11-29
|12
|
18
|Монпелье
|15
|2
|3
|10
|15-38
|9
|18.12
|23:00
|
Монако – ПСЖ
|2 : 4
|3.01
|23:00
|
Ницца – Ренн
|- : -
|4.01
|19:00
|
Сент-Этьен – Реймс
|- : -
|4.01
|21:00
|
Лилль – Нант
|- : -
|4.01
|23:00
|
Лион – Монпелье
|- : -
|5.01
|17:00
|
Анже – Брест
|- : -
|5.01
|17:00
|
Ланс – Тулуза
|- : -
|5.01
|17:00
|
Страсбур – Осер
|- : -
|5.01
|22:45
|
Марсель – Гавр
|- : -
|Г
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|11
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|10
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|10
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|5
|
|
Людовик Блас
Ренн
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|10
|1
|0
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|11
|1
|3
|
|
Матье Кафаро
Сент-Этьен
|12
|1
|3