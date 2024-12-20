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Сегодня, 11:00

В «Марселе» оценили вероятность подписания контракта с Погба

Алина Савинова
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Спортивный директор «Марселя» Мехди Бенатиа ответил на вопрос о том, заинтересован ли клуб в подписании контракта с полузащитником Полем Погба.

«Поль знает, какое уважение и привязанность я к нему испытываю. Он не просто топ-игрок, он настоящий лидер. В последние несколько сезонов он много страдал: у него были проблемы с физическим здоровьем, а тут еще и дисквалификация. Очевидно, что, когда вы видите его на рынке, вы хотите взглянуть на него. Сегодня, если говорить конкретно, может ли «Марсель» позволить себе вернуть такого игрока, как Погба, если он физически не готов и нам придется ждать шесть месяцев?» — цитирует Бенатии RMC Sport.

29 февраля Погба дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В его организме было обнаружено повышенное содержание тестостерона. В октябре срок дисквалификации француза сократили до 18 месяцев. Он сможет вернуться на поле в марте следующего года. 1 декабря 31-летний футболист стал свободным агентом, после того как «Ювентус» расторг с ним контракт.

Ранее также сообщалось, что «Манчестер Сити» рассматривает возможность подписания полузащитника в зимнее трансферное окно, однако Погба не хочет переходить в клуб, поскольку до этого выступал за их принципиального соперника — «Манчестер Юнайтед».

Поль Погба
Футбол
ФК Ювентус
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 12 4 0 44-14 40
2
 Марсель 15 9 3 3 32-18 30
3
 Монако 16 9 3 4 26-16 30
4
 Лилль 15 7 6 2 25-15 27
5
 Лион 15 7 4 4 27-20 25
6
 Ницца 15 6 6 3 28-19 24
7
 Ланс 15 6 6 3 19-14 24
8
 Тулуза 15 6 3 6 17-17 21
9
 Осер 15 6 3 6 23-23 21
10
 Реймс 15 5 5 5 20-18 20
11
 Брест 15 6 1 8 24-27 19
12
 Ренн 15 5 2 8 20-20 17
13
 Страсбур 15 4 5 6 25-27 17
14
 Нант 15 3 5 7 17-24 14
15
 Анже 15 3 4 8 14-26 13
16
 Сент-Этьен 15 4 1 10 12-34 13
17
 Гавр 15 4 0 11 11-29 12
18
 Монпелье 15 2 3 10 15-38 9
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18.12 23:00
Монако – ПСЖ
 2 : 4
3.01 23:00
Ницца – Ренн
 - : -
4.01 19:00
Сент-Этьен – Реймс
 - : -
4.01 21:00
Лилль – Нант
 - : -
4.01 23:00
Лион – Монпелье
 - : -
5.01 17:00
Анже – Брест
 - : -
5.01 17:00
Ланс – Тулуза
 - : -
5.01 17:00
Страсбур – Осер
 - : -
5.01 22:45
Марсель – Гавр
 - : -
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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 11
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 10
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 10
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

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Ашраф Хакими

ПСЖ

 5
Людовик Блас

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И К Ж
Танги Кулибали

Танги Кулибали

Монпелье

 10 1 0
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

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