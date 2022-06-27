В «Лилле» рассказали о будущем Языджи в команде
В «Лилле» рассказали, когда определятся с перспективами полузащитника Юсуфа Языджи, который вернулся в клуб из аренды в ЦСКА.
«Пока не знаем, что будем делать с Языджи. В скором времени у нас будет новый тренер — он еще не приехал в расположение клуба. Все зависит от его решения. Как только он приедет, мы определимся с будущим Юсуфа», — заявили в «Лилле» «Чемпионату».
23 июня в московском клубе объявили, что не смогли договориться с «Лиллем» о трансфере футболиста.
В прошедшем сезоне 25-летний турок в 12 матчах за ЦСКА во всех турнирах забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.
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|Лорьян
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17
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18
|Тулуза
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19
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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