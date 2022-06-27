В «Лилле» рассказали о будущем Языджи в команде

В «Лилле» рассказали, когда определятся с перспективами полузащитника Юсуфа Языджи, который вернулся в клуб из аренды в ЦСКА.

«Пока не знаем, что будем делать с Языджи. В скором времени у нас будет новый тренер — он еще не приехал в расположение клуба. Все зависит от его решения. Как только он приедет, мы определимся с будущим Юсуфа», — заявили в «Лилле» «Чемпионату».

23 июня в московском клубе объявили, что не смогли договориться с «Лиллем» о трансфере футболиста.

В прошедшем сезоне 25-летний турок в 12 матчах за ЦСКА во всех турнирах забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.