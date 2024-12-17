В L'Equipe сообищили, что сейчас «ПСЖ» не рассматривает российских футболистов

Журналист L'Equipe Жозе Барросо рассказал, что на данный момент «ПСЖ» не интересуется российскими футболистами.

«Насколько мне известно, сейчас «ПСЖ» не рассматривает российских футболистов. Клуб заинтересован в точечных усилениях, но я не слышал русских фамилий среди кандидатов», — цитирует Барросо «РБ Спорт».

Летом 2024 года к парижскому клубу присоединился голкипер сборной России Матвей Сафонов, ранее выступавший за «Краснодар». В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел 6 матчей за «ПСЖ» и в 3 встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.