В контракте Месси с «ПСЖ» есть пункт о приоритете сборной над клубом

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси может покинуть расположение французской команды до паузы на чемпионат мира в соответствии с пунктом в контракте. Об этом сообщает TN.

По информации источника, в контракте футболиста есть пункт, согласно которому он может покинуть расположение «ПСЖ» до начала паузы в чемпионате Франции. Согласно договору, игра за сборную обладает большим приоритетом, чем товарищеские и официальные матчи за «ПСЖ».

Месси должен прибыть в расположение сборной Аргентины 7 ноября и пропустит матч с «Осером» в Лиге 1, который пройдет 13 ноября.

В текущем сезоне 35-летний аргентинец провел за «ПСЖ» 18 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 14 голевых передач во всех турнирах.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.