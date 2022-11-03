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Сегодня, 14:56

В контракте Месси с «ПСЖ» есть пункт о приоритете сборной над клубом

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси может покинуть расположение французской команды до паузы на чемпионат мира в соответствии с пунктом в контракте. Об этом сообщает TN.

По информации источника, в контракте футболиста есть пункт, согласно которому он может покинуть расположение «ПСЖ» до начала паузы в чемпионате Франции. Согласно договору, игра за сборную обладает большим приоритетом, чем товарищеские и официальные матчи за «ПСЖ».

Месси должен прибыть в расположение сборной Аргентины 7 ноября и пропустит матч с «Осером» в Лиге 1, который пройдет 13 ноября.

В текущем сезоне 35-летний аргентинец провел за «ПСЖ» 18 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 14 голевых передач во всех турнирах.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Источник: https://tn.com.ar/deportes/seleccion-argentina/2022/11/02/como-es-y-que-dice-la-clausula-prioridad-que-messi-tiene-en-su-contrato-con-psg-y-beneficia-a-la-seleccion/
Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 13 11 2 0 36-8 35
2
 Ланс 13 9 3 1 22-8 30
3
 Лорьян 13 8 3 2 24-18 27
4
 Ренн 13 8 3 2 28-12 27
5
 Монако 13 7 3 3 25-18 24
6
 Марсель 13 7 3 3 22-11 24
7
 Лилль 13 7 1 5 25-22 22
8
 Лион 13 6 2 5 22-16 20
9
 Клермон Фут 13 5 3 5 17-20 18
10
 Тулуза 13 4 4 5 19-23 16
11
 Ницца 13 4 4 5 13-16 16
12
 Труа 13 3 4 6 24-28 13
13
 Реймс 13 2 7 4 14-20 13
14
 Осер 13 3 3 7 13-25 12
15
 Нант 13 2 6 5 15-21 12
16
 Монпелье 13 4 0 9 22-27 12
17
 Брест 13 2 4 7 14-26 10
18
 Страсбур 13 1 7 5 14-21 10
19
 Анже 13 2 2 9 14-31 8
20
 Аяччо 13 2 2 9 8-20 8
Результаты / календарь
1 тур
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.11 23:00
Труа – Осер
 - : -
5.11 19:00
Аяччо – Страсбур
 - : -
5.11 23:00
Анже – Ланс
 - : -
6.11 15:00
Лорьян – ПСЖ
 - : -
6.11 17:00
Клермон Фут – Монпелье
 - : -
6.11 17:00
Ницца – Брест
 - : -
6.11 17:00
Реймс – Нант
 - : -
6.11 17:00
Тулуза – Монако
 - : -
6.11 19:05
Лилль – Ренн
 - : -
6.11 22:45
Марсель – Лион
 - : -
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ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 11
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 9
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 8
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 10 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 9 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 8 1 2
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