В команде Головина будет новый главный врач. Фалькао может уйти в аренду в "Порту"

Сегодня "Монако" официально объявил о прекращении сотрудничества с Филиппом Куэнцом, который на протяжении последних 15 лет работал главным врачом и курировал все медицинские вопросы.

В пресс-релизе руководство клуба поблагодарило 63-летнего французского специалиста за его вклад в успехи команды. Однако очевидно, что одной из причин увольнения врача стало большое количество травм, которые в прошлом сезоне тоже сказались на неудачах монегасков. Скорее всего, в ближайшее время медицинский департамент будет серьезно реорганизован. Реформы завершатся в следующем году, когда будет открыта новая база в Ля Тюрби, где появится больше возможностей для контроля за здоровьем игроков и их восстановления.

Кроме того, по данным le10sport, один из ведущих игроков "Монако" и его лучший бомбардир Радамель Фалькао может вернуться в "Порту", за который он выступал 10 лет назад. При этом вице-президент красно-белых Олег Петров в недавнем интервью "СЭ" сообщил, что монегаски и сам колумбиец пока не решили, что делать с его контрактом, который действует еще один сезон.

Существует вариант продажи 33-летнего форварда или аренды, во время которой оба клуба или только арендатор будут платить зарплату Фалькао. Либо же он еще на год останется в княжестве, а следующим летом уйдет в качестве свободного агента. (Александр Бобров)

Вице-президент "Монако" – о сотрудничестве с Жорже Мендешем, Мино Райолой и будущем Фалькао