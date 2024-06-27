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Сегодня, 10:00

В Италии заявили, что конкуренция с Сафоновым подстегнула Доннарумму

Микеле Антонов
Корреспондент
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Итальянский журналист Radio 24 Дарио Риччи в интервью «СЭ» ответил на вопрос о голкипере «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумме на Евро-2024.

«Доннарумма доказал свой класс в сборной. Он является козырем Италии. На данный момент Джанлуиджи провел три очень хороших матча в группе. Плюс это наш капитан. Он старается выполнять эту роль наилучшим образом. Так что он, безусловно, тот игрок, который после неопределенного сезона в «ПСЖ» и всего, что было последний год, в составе «адзурри» заново показывает свои лучшие навыки», — сказал Риччи «СЭ».

Журналист также рассказал, подстегнул ли Доннарумму трансфер Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Для вратаря соперничество всегда является стимулом, как и для всех игроков. Так что, безусловно, переход Сафонова подстегнул Доннарумму. Опять же, мы возвращаемся к словам Спалетти: «Когда вы сталкиваетесь с конкуренцией и являетесь интеллигентным человеком, вы пытаетесь учиться, вы пытаетесь расти». Так что возможность сравнить себя с кем-то по-настоящему сильным любого будет подталкивать к росту», — добавил Риччи.

«ПСЖ» 14 июня объявил о переходе 25-летнего россиянина из «Краснодара». Сафонов подписал контракт до 2029 года.

Лучано Спаллетти. «Спаллетти извинился несколько раз». Интервью участника скандальной пресс-конференции сборной Италии

Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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