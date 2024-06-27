В Италии заявили, что конкуренция с Сафоновым подстегнула Доннарумму
Итальянский журналист Radio 24 Дарио Риччи в интервью «СЭ» ответил на вопрос о голкипере «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумме на Евро-2024.
«Доннарумма доказал свой класс в сборной. Он является козырем Италии. На данный момент Джанлуиджи провел три очень хороших матча в группе. Плюс это наш капитан. Он старается выполнять эту роль наилучшим образом. Так что он, безусловно, тот игрок, который после неопределенного сезона в «ПСЖ» и всего, что было последний год, в составе «адзурри» заново показывает свои лучшие навыки», — сказал Риччи «СЭ».
Журналист также рассказал, подстегнул ли Доннарумму трансфер Матвея Сафонова в «ПСЖ».
«Для вратаря соперничество всегда является стимулом, как и для всех игроков. Так что, безусловно, переход Сафонова подстегнул Доннарумму. Опять же, мы возвращаемся к словам Спалетти: «Когда вы сталкиваетесь с конкуренцией и являетесь интеллигентным человеком, вы пытаетесь учиться, вы пытаетесь расти». Так что возможность сравнить себя с кем-то по-настоящему сильным любого будет подталкивать к росту», — добавил Риччи.
«ПСЖ» 14 июня объявил о переходе 25-летнего россиянина из «Краснодара». Сафонов подписал контракт до 2029 года.
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4
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5
|Ницца
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6
|Лион
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7
|Ланс
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8
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9
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10
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11
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12
|Монпелье
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13
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14
|Нант
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15
|Гавр
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16
|Осер
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17
|Анже
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18
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Анже – Ланс
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Осер – Ницца
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Брест – Марсель
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Гавр – ПСЖ
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Монако – Сент-Этьен
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Монпелье – Страсбур
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Реймс – Лилль
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Тулуза – Нант
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