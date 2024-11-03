В Италии утверждают, что в матче Лиги чемпионов за «ПСЖ» сыграет Доннарумма

В субботу, 2 ноября, «ПСЖ» победил «Ланс» (1:0) в 10-м туре чемпионата Франции с Матвеем Сафоновым в воротах и закрепился на первом месте с 26 очками: плюс 6 от идущего вторым «Монако».

При этом ведущее СМИ Италии La Gazzetta dello Sport утверждает, что главный тренер парижан Луис Энрике дал отдохнуть основному голкиперу Джанлуиджи Доннарумме и 6 ноября он выйдет в стартовом составе на встречу Лиги чемпионов с «Атлетико».

Сам Доннарумма накануне игры с «Лансом» дал большое интервью Mediaset, отметив, что счастлив в Париже и пока не планирует его покидать.