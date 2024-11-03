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Сегодня, 13:40

В Италии утверждают, что в матче Лиги чемпионов за «ПСЖ» сыграет Доннарумма

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Джанлуиджи Доннарумма.
Фото Reuters

В субботу, 2 ноября, «ПСЖ» победил «Ланс» (1:0) в 10-м туре чемпионата Франции с Матвеем Сафоновым в воротах и закрепился на первом месте с 26 очками: плюс 6 от идущего вторым «Монако».

При этом ведущее СМИ Италии La Gazzetta dello Sport утверждает, что главный тренер парижан Луис Энрике дал отдохнуть основному голкиперу Джанлуиджи Доннарумме и 6 ноября он выйдет в стартовом составе на встречу Лиги чемпионов с «Атлетико».

Сам Доннарумма накануне игры с «Лансом» дал большое интервью Mediaset, отметив, что счастлив в Париже и пока не планирует его покидать.

Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Луис Энрике оценил игру Сафонова в матче с «Лансом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 10 8 2 0 29-8 26
2
 Монако 10 6 2 2 15-7 20
3
 Лилль 10 5 3 2 16-9 18
4
 Марсель 9 5 2 2 21-11 17
5
 Ницца 10 4 4 2 19-9 16
6
 Лион 10 4 3 3 17-15 15
7
 Реймс 9 4 2 3 16-14 14
8
 Ланс 10 3 5 2 9-7 14
9
 Страсбур 10 3 4 3 19-19 13
10
 Брест 10 4 1 5 13-16 13
11
 Ренн 9 3 2 4 13-12 11
12
 Нант 9 2 4 3 11-12 10
13
 Осер 9 3 1 5 13-18 10
14
 Анже 10 2 4 4 11-16 10
15
 Сент-Этьен 10 3 1 6 10-24 10
16
 Тулуза 9 2 3 4 10-11 9
17
 Гавр 9 2 0 7 7-20 6
18
 Монпелье 9 1 1 7 8-29 4
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1.11 21:00
Монако – Анже
 0 : 1
1.11 23:00
Лилль – Лион
 1 : 1
2.11 19:00
ПСЖ – Ланс
 1 : 0
2.11 21:00
Брест – Ницца
 0 : 1
2.11 23:00
Сент-Этьен – Страсбур
 2 : 0
3.11 17:00
Тулуза – Реймс
 - : -
3.11 19:00
Осер – Ренн
 - : -
3.11 19:00
Гавр – Монпелье
 - : -
3.11 22:45
Нант – Марсель
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Лилль

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Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

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П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 3
И К Ж
Стефан Дзодич

Стефан Дзодич

Монпелье

 3 1 2
Этьен Юте Кинкуэ

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