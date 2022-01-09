В Испании утверждают, что Зидан согласовал контракт с «ПСЖ»
Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан летом возглавит «ПСЖ». 49-летний специалист уже согласовал условия контракта с клубом, сообщает Sport.es.
На данный момент французскую команду возглавляет Маурисио Почеттино. «ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции. В 1/8 финала Лиги чемпионов парижане сыграют с «Реалом».
49-летний Зидан с «Реалом» выиграл три Лиги чемпионов подряд, после чего покинул клуб. Однако в марте 2019 года французский специалист вернулся и на следющий сезон вновь сделал команду чемпионом Испании. В мае 2021 года Зидан ушел из «Реала».
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