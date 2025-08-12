В Госдуме РФ посоветовали Сафонову обратиться в ФИФА и УЕФА после перехода Забарного в «ПСЖ»
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на ситуацию вокруг российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова и украинского защитника Ильи Забарного.
«У Сафонова должны быть четко прописаны условия в контракте, он непростой игрок, один из лучших вратарей мирового футбола. Уверен, что в соглашении с клубом не прописано условие о выходе из клуба, если появляется украинская «суперзвезда». Нет никаких оснований по национальному признаку избавляться от Сафонова. Если ему говорят, что украинскому защитнику будет некомфортно играть... Это что за детский сад? В «ПСЖ» играют с десяток разных национальностей. Матвей однозначно должен обратиться в ФИФА и УЕФА для защиты своих прав», — сказал Свищев «СЭ».
3 июня L'Equipe сообщал, что россиянин может покинуть команду после трансфера защитника Ильи Забарного из «Борнмута». В январе сообщалось, что украинец отказался от перехода в парижский клуб из-за того, что за команду выступает Сафонов. 12 августа «ПСЖ» подписал пятилетний контракт с Забарным.
Российский голкипер играет за «ПСЖ» с лета 2024 года. В сезоне-2024/25 на его счету 17 матчей во всех турнирах, в которых он пропустил 13 мячей и 7 раз сыграл на ноль. Он выиграл с парижским клубом Лигу чемпионов, чемпионат Франции, а также Кубок и Суперкубок страны.
Контракт 26-летнего футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|12
|8
|3
|1
|24-11
|27
|
2
|Марсель
|12
|8
|1
|3
|28-11
|25
|
3
|Ланс
|12
|8
|1
|3
|21-11
|25
|
4
|Страсбур
|12
|7
|1
|4
|24-16
|22
|
5
|Лилль
|12
|6
|2
|4
|23-15
|20
|
6
|Монако
|12
|6
|2
|4
|24-21
|20
|
7
|Лион
|12
|6
|2
|4
|18-15
|20
|
8
|Ренн
|12
|4
|6
|2
|19-17
|18
|
9
|Ницца
|12
|5
|2
|5
|17-18
|17
|
10
|Тулуза
|12
|4
|4
|4
|18-16
|16
|
11
|Париж
|12
|4
|2
|6
|18-21
|14
|
12
|Гавр
|12
|3
|5
|4
|13-17
|14
|
13
|Анже
|12
|3
|4
|5
|10-15
|13
|
14
|Метц
|12
|3
|2
|7
|12-27
|11
|
15
|Брест
|12
|2
|4
|6
|14-21
|10
|
16
|Нант
|12
|2
|4
|6
|11-18
|10
|
17
|Лорьян
|12
|2
|4
|6
|14-26
|10
|
18
|Осер
|12
|2
|1
|9
|7-19
|7
|21.11
|22:45
|Ницца – Марсель
|- : -
|22.11
|19:00
|Ланс – Страсбур
|- : -
|22.11
|21:00
|Ренн – Монако
|- : -
|22.11
|23:05
|ПСЖ – Гавр
|- : -
|23.11
|17:00
|Осер – Лион
|- : -
|23.11
|19:15
|Брест – Метц
|- : -
|23.11
|19:15
|Нант – Лорьян
|- : -
|23.11
|19:15
|Тулуза – Анже
|- : -
|23.11
|22:45
|Лилль – Париж
|- : -
|Г
|
|
Хоакин Паникелли
Страсбур
|9
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|8
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|8
|П
|
|6
|
|
Валентин Барко
Страсбур
|4
|
|
Илан Кеббаль
Париж
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Садибу Сане
Метц
|5
|2
|1
|
|
Махди Камара
Ренн
|10
|1
|3
|
|
Отавио
Париж
|10
|1
|3