12 августа, 18:31

В Госдуме РФ посоветовали Сафонову обратиться в ФИФА и УЕФА после перехода Забарного в «ПСЖ»

Артем Бухаев
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на ситуацию вокруг российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова и украинского защитника Ильи Забарного.

«У Сафонова должны быть четко прописаны условия в контракте, он непростой игрок, один из лучших вратарей мирового футбола. Уверен, что в соглашении с клубом не прописано условие о выходе из клуба, если появляется украинская «суперзвезда». Нет никаких оснований по национальному признаку избавляться от Сафонова. Если ему говорят, что украинскому защитнику будет некомфортно играть... Это что за детский сад? В «ПСЖ» играют с десяток разных национальностей. Матвей однозначно должен обратиться в ФИФА и УЕФА для защиты своих прав», — сказал Свищев «СЭ».

3 июня L'Equipe сообщал, что россиянин может покинуть команду после трансфера защитника Ильи Забарного из «Борнмута». В январе сообщалось, что украинец отказался от перехода в парижский клуб из-за того, что за команду выступает Сафонов. 12 августа «ПСЖ» подписал пятилетний контракт с Забарным.

Российский голкипер играет за «ПСЖ» с лета 2024 года. В сезоне-2024/25 на его счету 17 матчей во всех турнирах, в которых он пропустил 13 мячей и 7 раз сыграл на ноль. Он выиграл с парижским клубом Лигу чемпионов, чемпионат Франции, а также Кубок и Суперкубок страны.

Контракт 26-летнего футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
  • андрей андреев

    кретин, клуб ПСЖ французский - гордость недофранции или ты, лаптеногый, этого не знаешь!? Ну да, куда уж тебе, скудоумному. В данном случае налицо союз - недофранция - арабы и они точно на стороне недоукраины, поэтому и привлекли ноунейма Заборного.

    16.08.2025

  • Beard

    дебил, всегда дебил. Владельцами ПСЖ является холдинг Qatar Sports Investments, это Средний Восток, а не "западники"! Им пофиг, кто и откуда , они торгуют и с Россией и со Штатами, но тебе, лаптеногому, это не известно!Мозги включи, если они у тебя есть. Они и лавочника из России купили, или он тоже хохол? Не, он лаптеногий, как и ты.

    16.08.2025

  • андрей андреев

    ясно, что западники будут привлекать хохлов - и Заборного и Суходрищенка

    16.08.2025

  • Rutozid

    > На жаль, українські коментарі просто зносять боротайся до кінця, душнiй!!!

    15.08.2025

  • Garryman

    Надеюсь, что не дружащих с головкой не допустят к боеголовкам.

    14.08.2025

  • Beard

    Ясный пень! Кто такой Забарный, если сам Дран Драныч о нём не слышал! А вот "никчемный тренеришка" Луис Энрике, слышал и следил. И настолько "средним" оказался Забарный, что уже по итогам сезона 2023-2024 в АПЛ , где 21-летний Забарный был номинирован в сборную сезона в АПЛ, что летом 2024 , ПСЖ сделало первое предложение Борнмуту по Забарному. Второе, в "зимнее" окно, и наконец, летом подписало. Кстати, и идиоты из Ливнерпуля, чемпиона Англии 2024-2025, , тоже следили за Забарным, о котором не слышал Дран Драныч, и не только следили, но и делали официальное предложение Борнмуту. А идиот Нассер вывалил за Забарного 63 ляма евро , и это без бонусов, , сделав этот трансфер самым дорогим для ПСЖ среди защитников ( дороже Маркиньоса), и 13 среди всех защитников в истории футбола. Но тож идиоты, они в футболе не разбираются. Куда им до Дран Драныча.

    14.08.2025

  • Vyacheslav

    Да наша Дума ни на что другое и не годна.

    14.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Зачем перепечатывать бред шизофреника? Оставьте это для RT и .подобных.

    14.08.2025

  • hottie

    Странно что этот Свищ не посоветовал обратиться в Басманный или хотя бы в Спортлото.

    13.08.2025

  • андрей андреев

    Заборный один из лучших защитников мира? Это даже не смешно. Я эту фамилию услышал в первый раз и то, только в связи со скандалом Сафонова. Заборный пока никто и звать его никак. Играл в Барнмуте...Ну, браво, я аплодирую. Это прям такой великий клуб!!! Хейсен...видел я этого тонкошеего защитника , тоже очень средний игрок, кто-то его пропиарил знатно. Пропустил 3 матча....ему в ноги поклониться за его прямые обязанности?

    13.08.2025

  • андрей андреев

    Это лишний раз напоминает нашим игрокам - не надо стремиться за границу, вас оттуда вышвырнут при первом же шухере. Запад сошел с ума.

    13.08.2025

  • Солёный

    Если война будет вестись термоядерными боеголовками, то вы не понадобитесь точно. Ни до, ни после.

    13.08.2025

  • Солёный

    Лунин - совершенно другая история. Перешел в Реал когда еще 20 лет не было. В молодежку. Никто про него не знал толком - был малоизвестным. Сидя на лавке даже в сборную не вызывался. И так бы далее продолжалось, если бы не травма Куртуа и покупка, ему на замену, клоуна Кепу - вот Лунин свой шанс использовал на все 100%.

    13.08.2025

  • маар

    Сафонов уходи сам не жди, нах тебе находится в этом клоповнике с укронациком с засранными мозгами.

    13.08.2025

  • Кирилл

    Про обращение в Спортлото писали уже?

    13.08.2025

  • Кот

    "... — сказал Свищев «СЭ»." --------------------------- Ты, Свищев, "поучи свою жену щи варить" - лезешь тут в каждую дырку со своим мнением, которое здесь нахрен никому не нужно - почитай комментарии...

    13.08.2025

  • pupkin-221

    Осталось еще узнать мнение по этому поводу министра спорта и его "партнера" по бане Губерниева (а с недавних пор и советника министра спорта), с которым они постоянно "парятся" во все щели в бане !

    13.08.2025

  • pupkin-221

    В Госдуме РФ посоветовали Сафонову обратиться в Басманный суд Москвы после перехода Забарного в «ПСЖ»:laughing::laughing::laughing:

    13.08.2025

  • pchela_tr

    Хмм.. СЭ русская газета, а судя по комментам среди читателей куча скрытых забарных хохлов

    13.08.2025

  • bandradio

    Чушь какая-то. Если ты действительно лучший вратарь, то твое место в воротах. И ни один клуб от тебя не избавится. А так пиши, не пиши хоть в спортлото, ситуация не изменится.

    13.08.2025

  • NIK7478

    Свищев идиот! ))

    13.08.2025

  • petrovich56

    Там один Колян чего-стоит...не обижай родных депутатиков...

    13.08.2025

  • petrovich56

    в СЭ что ни эксперт то бухарик, а про депутатиков вообще молчу...

    13.08.2025

  • Alexey Savin

    А Если вы(ФИФА) не отзоветесь-мы напишем в Спортлото!

    13.08.2025

  • Илья858

    Украинская суперзвезда из «Борнмута» - это сильно

    13.08.2025

  • Denizzz77

    к вам? на Львовские? жопу мхом вытирать,как твой дед

    13.08.2025

  • Berkut-7

    Значимость Забарного для ПСЖ намного выше , он очень крутой защитник , поэтмуо ради него можно выгнать и 10 русских, если надо будет.

    12.08.2025

  • Berkut-7

    Наша госудума разваливает успешно российский футбол , теперь ещё рассказывает иностранным клубам , кого им покупать ,а кого продавать , а то в ПСЖ не разберутся что им делать.

    12.08.2025

  • Андрей Краснодарский

    Пусть обратится в лигу сексуальных меньшинств))

    12.08.2025

  • Колючий Пушистик

    :rofl::rofl::rofl:

    12.08.2025

  • андр

    Свищев лезет не в свои дела. Объявить выговор. Лишить премии.

    12.08.2025

  • Beard

    надо было уточнить "вратарей-лавочников", есть ещё у него конкурент - Лунин.

    12.08.2025

  • Beard

    это было бы эпично , танцующий козёл - бородка трепыхается, косичка болтается

    12.08.2025

  • gross

    смотри чтоб у эльфа ушки не отсохли

    12.08.2025

  • Динамов

    Солёный, я согласен вести войну c врагами России только термоядерными боеголовками и никак иначе (а не пострелушками из автоматиков!), так что как только к власти в России придёт достойный Лидер уровня лидера Северной Кореи, который начнёт без ложным комплексов "хуманизма" применять термоядерные боеголовки по врагам России - я тут же напишу заявление об зачислении меня в армию по уничтожению НАТО. А вот служба в армии, которую в любой момент может предать главный по России, подписав предательский мир с США (ибо даже сами переговоры на Аляске с лидером фаSHистов Трампом - уже предательство Родины), ибо мечтает об бизнесе с этими западными неLюдьми (об этом, а не об возрождении Советского Союза, как должен мечтать достойный Лидер России) - меня не интересует!

    12.08.2025

  • Soulles2

    На жаль, українські коментарі просто зносять

    12.08.2025

  • Slim Tallers

    Орк уже чемоданы собрал,скоро на болота.

    12.08.2025

  • Rutozid

    > входит в десятку в сотню. > Кто такой Сафонов? Футболист, мечтающий перейти в Бормут,

    12.08.2025

  • Slim Tallers

    Он не Бухарёв,он Бухаев. Проверочное слово - бухать.

    12.08.2025

  • Rutozid

    > Для этого сначала нужно вернуться на россию )) а, собственно, чому нi на мовэ, хлопчiк?

    12.08.2025

    12.08.2025

  • Soulles2

    Для этого сначала нужно вернуться на россию ))

    12.08.2025

  • Soulles2

    с начала войны ??? За такие слова 3 года тому ты бы уже сидел за дискредитацию российской армии ))

    12.08.2025

  • Главврач Маргулис/

    Интересно, в этой Думе нормальные депутаты остались, или одни думаки?

    12.08.2025

  • Beard

    согласен..............прикинь, как бы почистился сайт!...и опустела Дума! А этот "свистун" должен был бы быть первый , с наганом, выскакивающий из окопа с криком "За Сталина (путина), За Родину!"..............однако, перевелись патриоты, мимикрировали в жополизов и приспособленцев!.........Сталина на них нет. С другой стороны , анализируя последние "посадки", возможно зря ностальгируем, и скоро всё вернётся!

    12.08.2025

  • Робин из Локсли

    Мотя, спляши для Ильи гопак. Может он сжалится и разрешит тебе полотенце в раздевалке подавать.

    12.08.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Матвей ! Прикончи фашиста

    12.08.2025

  • Danila Serov

    Да лучше на лавке в ПСЖ сидеть, чем играть за копейки.

    12.08.2025

  • Солёный

    "он непростой игрок, один из лучших вратарей мирового футбола" )))))))))

    12.08.2025

  • Солёный

    Подписать контракт также должны все местные пэтриоты вместе со всеми депутатами....

    12.08.2025

  • Андрей Коняхин

    А ещё обратиться к ветеранам СКА Санкт-Петербурга

    12.08.2025

  • Beard

    Какая-то хрень, а не "позиция"! Если Сафонов за Россию, он должен продписать контракт с МО РФ и отправиться на СВО, а не сидеть на контракте в стране, рассаднике гомосексульности и ЛГБТ.....................с другой стороны, бородка, косичка...................соблазнили,надругались,завербовали и поэтому "матильда" не хочет покидать Париж?.......кстати, а ты почему не в окопе?

    12.08.2025

  • Niko McCowrey

    Бухарев, иди на хх.. вместе с недодепутатом: нужно быть полными идиотами, чтобы как задавать такие вопросы, так и отвечать на них с публикацией. Вы друг друга стОите, два дебила - сотрудник СЭ и депувтат ГосДуры.

    12.08.2025

  • Beard

    Кто такой Забарный? в свои 22 года входит в десятку лучших центральных защитников мира. Вместе с Хейсеном , лучшая связка центральных дефов АПЛ. Дебютировал в АПЛ в 21 год, за два сезона в АПЛ , из 76 матчей Забарный пропустил три !!!!, и это в АПЛ, и это , центральный деф, где опыт очень важен, 2 из-за травмы и 1 из-за красной карточки.Центральный деф не в Ливере, не МанСити или в Арсенале, а в Борнмуте, команде, которая не играет во владение!Кто такой Сафонов? Лавочник при Доннарумме, и лавочник при Шавалье.

    12.08.2025

  • Олег

    И вот такие ...ты заседают в Думе. О чем еще можно говорить.

    12.08.2025

  • Динамов

    Какой смысл обращаться в фаSHистские организации ФИФА/УЕФА, если они изначально с начала войны стоят на стороне фаSHистских США, Евросоюза и укRореYха?! Сафонову стоит лучше определиться со своей граждаской позицией - если он за Россию, то должен вернуться в Россию! Если же он за еврофаSHистов, то пусть пожинает плоды своего выбoра.

    12.08.2025

  • НароднаяТим

    Напомните зачем существует данный орган поглащения самых высоких бюджетных зарплат?

    12.08.2025

  • оппонент

    Наши думцы уже в дела французского клуба лезут.

    12.08.2025

  • ravkl

    При чём тут ФИФА и УЕФА? Что за бред. Это внутреннее дело клуба. Хочет сидеть на лавке или не попадать в заявку, то пожалуйста. Иди любуйся Парижем.

    12.08.2025

    Доннарумма объявил об уходе из «ПСЖ»
