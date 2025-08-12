В Госдуме РФ посоветовали Сафонову обратиться в ФИФА и УЕФА после перехода Забарного в «ПСЖ»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на ситуацию вокруг российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова и украинского защитника Ильи Забарного.

«У Сафонова должны быть четко прописаны условия в контракте, он непростой игрок, один из лучших вратарей мирового футбола. Уверен, что в соглашении с клубом не прописано условие о выходе из клуба, если появляется украинская «суперзвезда». Нет никаких оснований по национальному признаку избавляться от Сафонова. Если ему говорят, что украинскому защитнику будет некомфортно играть... Это что за детский сад? В «ПСЖ» играют с десяток разных национальностей. Матвей однозначно должен обратиться в ФИФА и УЕФА для защиты своих прав», — сказал Свищев «СЭ».

3 июня L'Equipe сообщал, что россиянин может покинуть команду после трансфера защитника Ильи Забарного из «Борнмута». В январе сообщалось, что украинец отказался от перехода в парижский клуб из-за того, что за команду выступает Сафонов. 12 августа «ПСЖ» подписал пятилетний контракт с Забарным.

Российский голкипер играет за «ПСЖ» с лета 2024 года. В сезоне-2024/25 на его счету 17 матчей во всех турнирах, в которых он пропустил 13 мячей и 7 раз сыграл на ноль. Он выиграл с парижским клубом Лигу чемпионов, чемпионат Франции, а также Кубок и Суперкубок страны.

Контракт 26-летнего футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.