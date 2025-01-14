В «Гавре» объяснили, почему Кузяев пропустил матч с «Лансом»

Технический директор «Гавра» Мохамед Эль-Харраз ответил на вопрос о состоянии российского хавбека команды Далера Кузяева.

12 января 31-летний россиянин не попал в заявку на матч против «Ланса» (1:2) в 17-м туре французской лиги 1.

«С Далером все в порядке. Он получил небольшое повреждение в игре против «Марселя», но сейчас у него нет проблем», — цитирует Эль-Харраза Metaratings.

В текущем сезоне Кузяев провел 13 матчей за «Гавр» во всех турнирах, отличившись одним голом.