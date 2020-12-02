В этот день Мбаппе дебютировал в «Монако»

Сегодня, 2 декабря, исполнилось ровно пять лет дебюту Кильяна Мбаппе в большом футболе. Нападающий вышел на замену в составе «Монако» в матче чемпионата Франции против «Кана» (1:1). На момент дебюта Мбаппе было 16 лет и 11 месяцев.

Всего в дебютном сезоне в большом футболе Мбаппе провел 11 матчей и забил 1 мяч. Сезон-2016/17 форвард провел уже в качестве основного форварда, забил 15 голов в 29 играх лиги 1, стал с «Монако» чемпионом страны и попал в сборную Франции.

Летом 2017 года «ПСЖ» взял его в аренду с обязательным выкупом в конце сезона за 180 миллионов евро. Этот трансфер стал вторым по величине в истории футбола после его партнера по атаке парижан Неймара, который тем же летом перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за 222 миллиона.

К 21 году Мбаппе выиграл четыре чемпионата Франции, два Кубка страны, два Кубка лиги, Суперкубок Франции, а также стал чемпионом мира и завоевал ряд индивидуальных наград, включая титул лучшего бомбардира лиги 1 два года подряд.