В чемпионате Франции забит первый гол сезона. «Анже» обыграл «Дижон»

«Анже» обыграл «Дижон» в выездном матче 1-го тура лиги 1. Гол гостей стал первым в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции. Накануне «Нант» и «Бордо» открыли сезон нулевой ничьей.

Чемпионат Франции

Лига 1

1-й тур

«Дижон» — «Анже» — 0:1 (0:1)

Гол: Траоре, 22.

«Дижон»: Гомис, Экуэле Манга, Лотоа, Музинга (Амальфитано, 45+1), Нгуямса, Ндонг, Шейх, Марье (Саммаритано, 68), Эбимбе, Шуйар (Добре, 77), Шайдлер (Филипп, 77).

«Анже»: Бернардони, Бамба, Траоре, Тома, Думбья (Эбосс, 67), Мангани (Капель, 76), Фюльжини (Кулибали, 90+2), Сантамария, Перейра Лаж (Эль Мелали, 77), Тиуб, Канга (Нинга, 68).

Судья: Ваттеллье.

22 августа. Дижон. Стадион «Гастон Жерар».