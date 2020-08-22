В чемпионате Франции забит первый гол сезона. «Анже» обыграл «Дижон»
«Анже» обыграл «Дижон» в выездном матче 1-го тура лиги 1. Гол гостей стал первым в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции. Накануне «Нант» и «Бордо» открыли сезон нулевой ничьей.
Чемпионат Франции
Лига 1
1-й тур
«Дижон» — «Анже» — 0:1 (0:1)
Гол: Траоре, 22.
«Дижон»: Гомис, Экуэле Манга, Лотоа, Музинга (Амальфитано, 45+1), Нгуямса, Ндонг, Шейх, Марье (Саммаритано, 68), Эбимбе, Шуйар (Добре, 77), Шайдлер (Филипп, 77).
«Анже»: Бернардони, Бамба, Траоре, Тома, Думбья (Эбосс, 67), Мангани (Капель, 76), Фюльжини (Кулибали, 90+2), Сантамария, Перейра Лаж (Эль Мелали, 77), Тиуб, Канга (Нинга, 68).
Судья: Ваттеллье.
22 августа. Дижон. Стадион «Гастон Жерар».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/