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Уссем Ауар: «Не расстроен из-за того, что не перешел в «Арсенал»

10:27
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Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар высказался о своем несостоявшемся переходе в «Арсенал».

— Расстроен ли я? Совсем наоборот, — цитирует Daily Mail Ауара. — Я нахожусь дома, выступаю за клуб, который люблю, я рядом с семьей и друзьями. Я еще больше мотивирован вернуть «Лион» в лидеры французского футбола.

«Арсенал» пытался купить Ауара у «Лиона» этим летом, но стороны не смогли достичь договоренности. Сообщается, что «канониры» сохраняют интерес к 22-летнему французу и хотят приобрести его следующим летом.

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