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Сегодня, 04:01

Дембеле — о «Золотом мяче»: «Для меня нет ничего важнее командных трофеев»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле отметил, что не думает о «Золотом мяче», так как его беспокоят только командные успехи.

«Борьба за «Золотой мяч»? Самое главное, что теперь «ПСЖ» играет как команда и нам нравится играть друг с другом. Впереди еще долгий путь, и для меня нет ничего важнее коллективных трофеев», — сказал Дембеле в эфире Prime Video.

На этой неделе «ПСЖ» по сумме двух матчей переиграл «Астон Виллу» в 1/4 финала Лиги чемпионов. В полуфинале парижане встретятся с «Арсеналом».

Усман Дембеле
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 23 5 0 80-26 74
2
 Монако 29 16 5 8 57-35 53
3
 Марсель 29 16 4 9 57-41 52
4
 Лион 29 15 6 8 57-39 51
5
 Лилль 29 14 8 7 44-31 50
6
 Страсбур 29 14 8 7 48-37 50
7
 Ницца 29 13 9 7 54-37 48
8
 Брест 29 13 5 11 47-46 44
9
 Ланс 29 12 6 11 32-32 42
10
 Ренн 30 12 2 16 45-40 38
11
 Осер 29 10 8 11 40-42 38
12
 Тулуза 29 9 7 13 38-38 34
13
 Нант 29 7 9 13 34-49 30
14
 Анже 29 8 6 15 28-46 30
15
 Реймс 29 7 8 14 31-42 29
16
 Гавр 29 8 3 18 32-62 27
17
 Сент-Этьен 28 5 6 17 29-67 21
18
 Монпелье 28 4 3 21 21-64 15
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18.04 21:45
Ренн – Нант
 2 : 1
19.04 18:00
ПСЖ – Гавр
 - : -
19.04 20:00
Монако – Страсбур
 - : -
19.04 22:05
Марсель – Монпелье
 - : -
20.04 16:00
Лилль – Осер
 - : -
20.04 18:15
Брест – Ланс
 - : -
20.04 18:15
Ницца – Анже
 - : -
20.04 18:15
Реймс – Тулуза
 - : -
20.04 21:45
Сент-Этьен – Лион
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Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

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Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

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П
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

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Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 8
Райан Шерки

Райан Шерки

Лион

 8
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Маркюс Коко

Маркюс Коко

Нант

 19 2 3
Лилиан Рао-Лисоа

Лилиан Рао-Лисоа

Анже

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