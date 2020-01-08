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Унаи Эмери: «Неймару лучше вернуться в Испанию»

14:19
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Бывший главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери считает, что нападающему парижан Неймару лучше вернуться в Испанию. Ранее тренер, который в этом сезоне был уволен из «Арсенала», сам изъявил желание вернуться в ла лигу.

— Много говорилось о том, что Неймар может вернуться в «Барселону», — цитирует Cadena Ser Эмери. — Я способствовал тому, чтобы он играл в «ПСЖ». Теперь же я хочу вернуться в Испанию и думаю, что ему тоже лучше вернуться. Неймар был лучшим игроком, которого мне доводилось тренировать.

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