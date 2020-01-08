Унаи Эмери: «Неймару лучше вернуться в Испанию»

Бывший главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери считает, что нападающему парижан Неймару лучше вернуться в Испанию. Ранее тренер, который в этом сезоне был уволен из «Арсенала», сам изъявил желание вернуться в ла лигу.

— Много говорилось о том, что Неймар может вернуться в «Барселону», — цитирует Cadena Ser Эмери. — Я способствовал тому, чтобы он играл в «ПСЖ». Теперь же я хочу вернуться в Испанию и думаю, что ему тоже лучше вернуться. Неймар был лучшим игроком, которого мне доводилось тренировать.