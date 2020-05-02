Унаи Эмери: «Многому научился у Неймара. Он способен принять эстафету у Месси и Роналду»

Бывший главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился впечатлениями от совместной работы с Неймаром. Бразилец перешел в парижский клуб в 2017 году из «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро. Экс-рулевой «Спартака» руководил «ПСЖ» с 2016 по 2018 год.

— У меня был потрясающий год с ним, — цитирует AS Эмери. — Я многому научился у того, как он работал на каждой тренировке и в каждом матче. Неймар очень талантлив и обладает необходимыми качествами, чтобы воплотить этот талант.

Думаю, он способен принять эстафету у Месси и Роналду и стать лучшим игроком мира. У него есть время, чтобы сделать это.