Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

Умер Мишель Идальго. Он привел Францию к победе на Евро-1984

19:03
Мишель Платини и Мишель Идальго.
Мишель Платини и Мишель Идальго.
Теги:

Бывший главный тренер сборной Франции Мишель Идальго умер в возрасте 87 лет, сообщает GFFN. Специалист возглавлял французов с 1976 по 1984 год и выиграл с ней домашний чемпионат Европы-1984. Это стал первый трофей французов на международной арене.

После победы на Евро Идальго покинул пост главного тренера команды, а с 1986 по 1991 год возглавлял «Марсель», с которым выиграл три чемпионата и Кубок Франции. После этого он завершил карьеру тренера и стал телеведущим, в 2004 году временно вернулся к тренерской работе и два года возглавлял сборную Конго.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир