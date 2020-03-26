Умер Мишель Идальго. Он привел Францию к победе на Евро-1984

Бывший главный тренер сборной Франции Мишель Идальго умер в возрасте 87 лет, сообщает GFFN. Специалист возглавлял французов с 1976 по 1984 год и выиграл с ней домашний чемпионат Европы-1984. Это стал первый трофей французов на международной арене.

После победы на Евро Идальго покинул пост главного тренера команды, а с 1986 по 1991 год возглавлял «Марсель», с которым выиграл три чемпионата и Кубок Франции. После этого он завершил карьеру тренера и стал телеведущим, в 2004 году временно вернулся к тренерской работе и два года возглавлял сборную Конго.