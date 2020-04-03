Умер экс-вратарь «Ланса». Ранее у него диагностировали коронавирус

Экс-вратарь «Ланса» Арнольд Совински умер. Ему было 89 лет. Ранее он сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Совински с 1952 по 1966 год сыграл более 100 матчей за «Ланс». После завершения карьеры он работал тренером клуба. Под его руководством команда выигрывала второй дивизион в 1973 году и становилась вице-чемпионом Франции в 1977 году.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 002 159 человек. Умерших — 51 485, выздоровевших — 208 949. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется