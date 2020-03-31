Умер экс-президент «Марселя». Ранее у него диагностировали коронавирус

Экс-президент «Марселя» Папе Диуф умер в Сенегале, сообщает Goal.com. До этого у него диагностировали коронавирус. Ему было 68 лет.

После того, как функционеру поставили диагноз, бывший президент был госпитализирован в Даркаре, но врачи не смогли спасти его.

Former Marseille president Pape Diouf has died in Senegal after contracting coronavirus



RIP ? pic.twitter.com/7SqYDHbYg4 — Goal (@goal) March 31, 2020

Папе Диуф был президентом «Марселя» с 2005 по 2009 год. Ранее он был спортивным журналистом и футбольным агентом. Его известными клиентами были Базиль Боли и Жозеф Антуан Белл.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 803 313 человек, умерших — 39 014, выздоровевших — 172 657.

По данным Роспотребнадзора на полдень 31 марта, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.

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