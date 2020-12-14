Умер бывший тренер «Ливерпуля» Жерар Улье

Скончался известный французский тренер Жерар Улье, сообщает RMC Sport. Ему было 73 года.

В сообщении указано, что специалист умер вчера вечером. Причина смерти не сообщается. Улье известен по работе с «Ливерпулем». Вместе с «красными» он выиграл Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Англии, а также Кубок английской лиги (дважды). Лучший тренер 2001 года по версии УЕФА.

Также тренировал «Ланс», «Лион», «ПСЖ», сборную Франции и «Астон Виллу». Трехкратный чемпион Франции (дважды с «Лионом», один раз — с «ПСЖ»). Также выиграл чемпионат Европы со сборной Франции U18.