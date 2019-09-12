Ультрас «ПСЖ» угрожают бойкотировать матчи из-за Неймара

Фанаты «ПСЖ» недовольны ситуацией в клубе, сообщает RMC Sport. Ультрас парижского клуба встретились с руководством парижан, которое попыталось смягчить ситуацию. Недовольство фанатов связано с присутствием в команде нападающего Неймара, который должен выйти на поле в матче 5-го тура чемпионата Франции со «Страсбуром».

Ультрас планируют вывесить баннеры против Неймара, однако руководство «ПСЖ» намерено не дать им этого сделать. Вероятно, фанаты парижан бойкотируют ближайший матч чемпионата Франции со «Страсбуром» и игру группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом».