Уилкшир: «Если Сафонов будет выглядеть в «ПСЖ» лучше Доннарумы, он получит свой шанс»

Экс-защитник «Динамо» Люк Уилкшир заявил, что Матвей Сафонов обязательно получит свои шансы в «ПСЖ».

«Я уверен, что если Сафонов будет выглядеть лучше Доннарумы, он получит свои шансы. В футболе все возможно. Если у Матвея будет правильная ментальность, ничего нельзя исключать. Не вижу ни одной причины, по которой российский вратарь не смог бы добиться успеха в Европе», — заявил Уилкшир «РБ Спорт».

25-летний Сафонов уже начал тренировки в составе парижского клуба. Его трансфер из «Краснодара» в «ПСЖ» оценивается в 20 миллионов евро.