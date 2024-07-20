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Уилкшир: «Если Сафонов будет выглядеть в «ПСЖ» лучше Доннарумы, он получит свой шанс»

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Экс-защитник «Динамо» Люк Уилкшир заявил, что Матвей Сафонов обязательно получит свои шансы в «ПСЖ».

«Я уверен, что если Сафонов будет выглядеть лучше Доннарумы, он получит свои шансы. В футболе все возможно. Если у Матвея будет правильная ментальность, ничего нельзя исключать. Не вижу ни одной причины, по которой российский вратарь не смог бы добиться успеха в Европе», — заявил Уилкшир «РБ Спорт».

25-летний Сафонов уже начал тренировки в составе парижского клуба. Его трансфер из «Краснодара» в «ПСЖ» оценивается в 20 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
Люк Уилкшир
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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