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Уилкшир: «Если «ПСЖ» посадит Доннарумму на лавку, это будет серьезным заявлением»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир считает, что вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов может получить шанс после ошибок Джанлуиджи Доннаруммы.

«Матвей может получить шанс в следующей игре после ошибок Доннаруммы, такая вероятность всегда существует. Но «ПСЖ» — это большой клуб, и если они посадят Джанлуиджи на лавку, это будет очень серьезное заявление с их стороны», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» в летнее трансферное окно. На счету 25-летнего россиянина 3 матча за парижан.

Источник: РБ Спорт
Джанлуиджи Доннарумма
Люк Уилкшир
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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4
 Реймс 6 3 2 1 10-8 11
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 Лилль 6 3 1 2 11-7 10
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