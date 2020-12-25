Уход Тухеля может усложнить трансфер Мбаппе в «Реал»

«Реалу» будет сложнее купить нападающего Килиана Мбаппе в случае ухода главного тренера «ПСЖ» Томаса Тухеля, утверждает AS.

По данным источника, француз хотел покинуть парижан из-за напряженных отношений с немецким специалистом. Однако, если Тухеля сменит Маурисио Почеттино, ситуация может измениться. 22-летний футболист может согласиться продлить контракт с «ПСЖ».

«Реал» готов купить футболист летом 2021 года за 180 миллионов евро, но если эта сумма увеличится, мадридцам придется отказаться от трансфера.

Ранее сообщалось, что француз уже попрощался с Тухелем, об уходе которого официально не было объявлено.