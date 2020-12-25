Уход Тухеля может усложнить трансфер Мбаппе в «Реал»
«Реалу» будет сложнее купить нападающего Килиана Мбаппе в случае ухода главного тренера «ПСЖ» Томаса Тухеля, утверждает AS.
По данным источника, француз хотел покинуть парижан из-за напряженных отношений с немецким специалистом. Однако, если Тухеля сменит Маурисио Почеттино, ситуация может измениться. 22-летний футболист может согласиться продлить контракт с «ПСЖ».
«Реал» готов купить футболист летом 2021 года за 180 миллионов евро, но если эта сумма увеличится, мадридцам придется отказаться от трансфера.
Ранее сообщалось, что француз уже попрощался с Тухелем, об уходе которого официально не было объявлено.
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