В воскресенье, 12 января, состоится центральный матч лиги 1 «ПСЖ» — «Монако». Встреча пройдет на стадионе «Парк де Пренс» и начнется в 23.00 по московскому времени.

«ПСЖ» уверенно идет к своему очередному чемпионству. Команда выиграла девять матчей подряд, последний раз она потеряла очки еще в ноябре, когда сыграла вничью в Лиге чемпионов с мадридским «Реалом» (2:2). Думается, и во встрече с «Монако» подопечные Томаса Тухеля не испытают проблем и добудут три очка. Об этом говорят и коэффициенты в БК «Лига Ставок». Так, победу парижан БК «Лига Ставок» оценивает с коэффициентом 1,22, выигрыш «Монако» — 10,25, а на ничью коэффициент — 7,00.

«Монако» хоть и идет в верхней части таблицы, но только начинает привыкать к схемам нового главного тренера Роберто Морено, который был назначен аккурат перед Новым годом. И вряд ли монегаски смогут что-то противопоставить парижанам — слишком велик разрыв в классе команд. А «ПСЖ» в последних шести матчах забивает минимум четыре гола, а в последних двух играх и вовсе назабивал по шесть мячей. Поэтому стоит присмотреться к ставкам на «Тотал». Так, на «Тотал» больше 4,5 БК «Лига Ставок» дает привлекательные коэффициент 2,35, на «Тотал» меньше 4,5 коэффициент — 1,55.

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