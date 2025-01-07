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УЕФА может наложить санкции на «ПСЖ» из-за долга перед Мбаппе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«ПСЖ» грозят санкции от УЕФА из-за долга перед бывшим нападающим команды Килианом Мбаппе, сообщает L'Equipe.

По информации источника, 20 декабря юристы игрока направили иск в высшую апелляционную комиссию Федерации футбола Франции с требованием наложить санкции на парижский клуб.

Согласно регламенту УЕФА, «ПСЖ» обязан до 15 января предоставить информации об отсутствии задолженности. В противном случае клубу грозят санкции со стороны УЕФА.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» должен Мбаппе 55 миллионов евро за невыплаченную зарплату и бонусы.

Мбаппе летом прошлого года в статусе свободного агента покинул «ПСЖ» и подписал контракт с мадридским «Реалом». Форвард выступал в парижском клубе с 2017 года.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
УЕФА
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 12 4 0 44-14 40
2
 Марсель 16 10 3 3 37-19 33
3
 Монако 16 9 3 4 26-16 30
4
 Лилль 16 7 7 2 26-16 28
5
 Лион 16 8 4 4 28-20 28
6
 Ницца 16 7 6 3 31-21 27
7
 Ланс 16 6 6 4 19-15 24
8
 Тулуза 16 7 3 6 18-17 24
9
 Осер 16 6 3 7 24-26 21
10
 Страсбур 16 5 5 6 28-28 20
11
 Реймс 16 5 5 6 21-21 20
12
 Брест 16 6 1 9 24-29 19
13
 Ренн 16 5 2 9 22-23 17
14
 Анже 16 4 4 8 16-26 16
15
 Сент-Этьен 16 5 1 10 15-35 16
16
 Нант 16 3 6 7 18-25 15
17
 Гавр 16 4 0 12 12-34 12
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 Монпелье 16 2 3 11 15-39 9
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