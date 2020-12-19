Участие Неймара в матче с «Лиллем» остается под вопросом

Нападающий «ПСЖ» Неймар пропустил пятничную тренировку команды. Как сообщает L'Equipe, участие бразильца в матче 16-го тура чемпионата Франции против «Лилля», который состоится в воскресенье, остается под вопросом.

Во встрече лиги 1 «ПСЖ» с «Лионом» (0:1), которая прошла в воскресенье, 13 декабря, хавбек лионцев Тиагу Мендес сделал жесткий подкат под Неймара, за что получил красную карточку. Бразильский нападающий покинул поле в слезах и на носилках.