Участие Неймара в матче с «Лиллем» остается под вопросом
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Нападающий «ПСЖ» Неймар пропустил пятничную тренировку команды. Как сообщает L'Equipe, участие бразильца в матче 16-го тура чемпионата Франции против «Лилля», который состоится в воскресенье, остается под вопросом.
Во встрече лиги 1 «ПСЖ» с «Лионом» (0:1), которая прошла в воскресенье, 13 декабря, хавбек лионцев Тиагу Мендес сделал жесткий подкат под Неймара, за что получил красную карточку. Бразильский нападающий покинул поле в слезах и на носилках.
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