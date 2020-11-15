У Тухеля конфликт с руководством «ПСЖ»
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель и спортивный директор клуба Леонардо конфликтуют на протяжении нескольких недель, сообщает ESPN.
По данным источника, немецким тренером недовольно руководство парижан из-за неудачных результатов в Лиге чемпионов, где команда имеет лишь три очка после трех матчей. Ранее в СМИ была информация, что «ПСЖ» находится в поиске нового главного тренера.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.