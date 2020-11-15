Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

У Тухеля конфликт с руководством «ПСЖ»

14:22
Теги:

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель и спортивный директор клуба Леонардо конфликтуют на протяжении нескольких недель, сообщает ESPN.

По данным источника, немецким тренером недовольно руководство парижан из-за неудачных результатов в Лиге чемпионов, где команда имеет лишь три очка после трех матчей. Ранее в СМИ была информация, что «ПСЖ» находится в поиске нового главного тренера.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир