У трех игроков «Лилля» симптомы коронавируса

Три игрока «Лилля» находятся под пристальным наблюдением врачей, так как у них есть определенные симптомы коронавируса?, сообщает La Voix du Nord. Их имена не расскрываются.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 417 556 человек. Умерших — 18 596, выздоровевших — 108 302. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется