У трех игроков «Лилля» симптомы коронавируса
07:37
Три игрока «Лилля» находятся под пристальным наблюдением врачей, так как у них есть определенные симптомы коронавируса?, сообщает La Voix du Nord. Их имена не расскрываются.
Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 417 556 человек. Умерших — 18 596, выздоровевших — 108 302. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер.
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Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020