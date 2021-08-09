Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Франция

У стадиона «ПСЖ» собралась толпа фанатов, которая ждет Месси

17:46
Лионель Месси. Фото Twitter
Лионель Месси. Фото Twitter
Теги:

У стадиона «ПСЖ» собралась большая толпа фанатов. Все они ждут официального объявления о том, что клуб заключил контракт с нападающим Лионелем Месси.

При этом, по последним данным, аргентинец пока находится в Испании и не прилетел во Францию. Он еще изучает условия контракта, который предлагает ему «ПСЖ».

Напомним, что до этого «Барселона» официально объявила, что новый контракт с Месси не будет заключен. Представители «Барсы» утверждают, что причиной невозможного подписания звездного нападающего является потолок зарплат в ла лиге.

Месси выступал за «Барселону» с 2000 года. На счету аргентинца 10 побед в чемпионате Испании, по семь — в Кубке и Суперкубке Испании, четыре — в Лиге чемпионов, по три — в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Рубин» — «Ахмат»: Кукуян сначала все сделал правильно. Зачем вмешался ВАР и все испортил? Вратарь удален ошибочно
Что будет, если есть арбузы каждый день?
Как врач футбольной сборной спас Олимпиаду для Ласицкене
Стало известно, сколько получат российские спортсмены за золотую медаль Олимпиады в Токио
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лионель Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы