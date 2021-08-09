У стадиона «ПСЖ» собралась толпа фанатов, которая ждет Месси

У стадиона «ПСЖ» собралась большая толпа фанатов. Все они ждут официального объявления о том, что клуб заключил контракт с нападающим Лионелем Месси.

??LOCURA con MESSI!?



?AFICIONADOS del PSG COREAN su nombre frente al Parque de los Principes. (?Sky Sports)



??A las 18h te esperamos en TWITCH! pic.twitter.com/OCCPVJBHyG — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 9, 2021

При этом, по последним данным, аргентинец пока находится в Испании и не прилетел во Францию. Он еще изучает условия контракта, который предлагает ему «ПСЖ».

Напомним, что до этого «Барселона» официально объявила, что новый контракт с Месси не будет заключен. Представители «Барсы» утверждают, что причиной невозможного подписания звездного нападающего является потолок зарплат в ла лиге.

Месси выступал за «Барселону» с 2000 года. На счету аргентинца 10 побед в чемпионате Испании, по семь — в Кубке и Суперкубке Испании, четыре — в Лиге чемпионов, по три — в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.