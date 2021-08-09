У стадиона «ПСЖ» собралась толпа фанатов, которая ждет Месси
У стадиона «ПСЖ» собралась большая толпа фанатов. Все они ждут официального объявления о том, что клуб заключил контракт с нападающим Лионелем Месси.
При этом, по последним данным, аргентинец пока находится в Испании и не прилетел во Францию. Он еще изучает условия контракта, который предлагает ему «ПСЖ».
Напомним, что до этого «Барселона» официально объявила, что новый контракт с Месси не будет заключен. Представители «Барсы» утверждают, что причиной невозможного подписания звездного нападающего является потолок зарплат в ла лиге.
Месси выступал за «Барселону» с 2000 года. На счету аргентинца 10 побед в чемпионате Испании, по семь — в Кубке и Суперкубке Испании, четыре — в Лиге чемпионов, по три — в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.
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