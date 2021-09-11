У Серхио Рамоса случился рецидив травмы
Дебют испанского защитника Серхио Рамоса за французский «ПСЖ» откладывается. У 35-летнего ветерана рецидив травмы икроножных мышц, сообщила пресс-служба парижского клуба.
Футболист продолжит восстановление, сроки его возвращения на поле пока неизвестны.
Рамос пополнил ряды парижского клуба в летнее трансферное окно. Испанец перебрался в «ПСЖ» на правах свободного агента после истечения контракта с мадридским «Реалом». Из-за проблем со здоровьем Рамос пока не провел ни одного матча за команду.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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