Яхты и шампанское или дом и футбол? Головин рассказал о своей жизни в Монако

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» отметил, что у него нет времени на яхты и шампанское. 23-летний футболист при этом признался, что долго привыкал к еде во Франции.

— У меня нет времени на яхты и шампанское, — сказал Головин. — Единственный раз снимался на яхте в форме. Кушаю на базе или дома, иногда гуляю. Сезона для адаптации мне недостаточно. Привыкал даже к еде здесь. Во Франции нет супов, либо все овощные. Фуагра и устрицы? Это не мое. Мой автомобиль? «Мерседес» С-класс.

27 июля 2018 года Головин перешел в «Монако» из ЦСКА за 30 миллионов евро.

Чемпионат Франции: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица