Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

У «Марселя» есть доказательства, что Неймар оскорблял соперников

10:09
Неймар и Хироки Сакаи (справа). Фото Twitter.
Неймар и Хироки Сакаи (справа). Фото Twitter.
Теги:

Нападающий «ПСЖ» Неймар, возможно, тоже позволял себе непотребные высказывания в матче против «Марселя» (0:1). По информации испанского издания COPE, у «Марселя» есть доказательства, что бразилец называл японского защитника Хироки Сакаи «китайским дерьмом».

Напомним, что в концовке встречи Неймар ударил испанского защитник провансальцев Альваро Гонсалеса. После игры бразилец утверждал, что тот оскорбил его на почве расизма. Французское телевидение не нашло доказательств расизма, но расследование продолжается.

Испанское телевидение с помощью специалиста по чтению по губам установило, что Гонсалес назвал Неймара «обезьяной». В ответ Неймар усомнился в сексуальной ориентации соперника.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир