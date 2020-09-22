У «Марселя» есть доказательства, что Неймар оскорблял соперников

Нападающий «ПСЖ» Неймар, возможно, тоже позволял себе непотребные высказывания в матче против «Марселя» (0:1). По информации испанского издания COPE, у «Марселя» есть доказательства, что бразилец называл японского защитника Хироки Сакаи «китайским дерьмом».

Напомним, что в концовке встречи Неймар ударил испанского защитник провансальцев Альваро Гонсалеса. После игры бразилец утверждал, что тот оскорбил его на почве расизма. Французское телевидение не нашло доказательств расизма, но расследование продолжается.

Испанское телевидение с помощью специалиста по чтению по губам установило, что Гонсалес назвал Неймара «обезьяной». В ответ Неймар усомнился в сексуальной ориентации соперника.