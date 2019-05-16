У Кавани угнали автомобиль стоимостью почти в 200 тысяч евро

Неизвестные угнали личный автомобиль Range Rover Autobiography у нападающего "ПСЖ" Эдинсона Кавани, информирует L'Equipe. Его стоимость составляет почти 200 тысяч евро. Инцидент случился в районе Парижа Нейи-сюр-Сен.

По информации СМИ, полицейские уже нашли автомобиль и вернули его Кавани. Угонщики хотели вывезти машину за пределы страны. Злоумышленники задержаны.

В текущем сезоне Кавани провел 31 матч за "ПСЖ", забил 22 гола и отдал 8 голевых передач. 32-летний уругваец выступает за парижан с 2013 года.

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