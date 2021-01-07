Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

У Головина взяли интервью в самолете с помощью банана. Видео

14:55
Теги:

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на интервью, взятое у него в самолете с помощью банана.

Хавбек вышел на замену на 64-й минуте в матче 18-го тура против «Лорьяна» (5:2) и забил гол спустя 10 секунд. Он играл после травмы впервые с августа 2020 года.

«Мне не важно, что я так быстро забил. Для меня важно выиграть матч. Для меня важно побеждать, побеждать и побеждать в каждом матче. Лига чемпионов», — ответил Головин.

«Обычно он всегда злится, но теперь он доволен!», — подписано видео в твиттер «Монако».

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир