У Головина взяли интервью в самолете с помощью банана. Видео
14:55
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на интервью, взятое у него в самолете с помощью банана.
Хавбек вышел на замену на 64-й минуте в матче 18-го тура против «Лорьяна» (5:2) и забил гол спустя 10 секунд. Он играл после травмы впервые с августа 2020 года.
«Мне не важно, что я так быстро забил. Для меня важно выиграть матч. Для меня важно побеждать, побеждать и побеждать в каждом матче. Лига чемпионов», — ответил Головин.
«Обычно он всегда злится, но теперь он доволен!», — подписано видео в твиттер «Монако».
?? ?? ??`??? ?? #??? ??? ?'??? ??? ??? ??? !— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) January 7, 2021
«D'habitude il est toujours ?nerv? mais l? il est content !» ? pic.twitter.com/JUZ0UACUat
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