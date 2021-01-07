У Головина взяли интервью в самолете с помощью банана. Видео

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на интервью, взятое у него в самолете с помощью банана.

Хавбек вышел на замену на 64-й минуте в матче 18-го тура против «Лорьяна» (5:2) и забил гол спустя 10 секунд. Он играл после травмы впервые с августа 2020 года.

«Мне не важно, что я так быстро забил. Для меня важно выиграть матч. Для меня важно побеждать, побеждать и побеждать в каждом матче. Лига чемпионов», — ответил Головин.

«Обычно он всегда злится, но теперь он доволен!», — подписано видео в твиттер «Монако».