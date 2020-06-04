У Головина на 25 партнеров меньше. «Монако» чистит состав

«Монако», за который выступает Александр Головин, выставил на трансфер 25 игроков. В основном речь идет о молодых футболистах.

При этом монегаски продолжают поиск юных талантов: местные СМИ включили в число потенциальных новичков 21-летнего сенегальского опорника Франка Кануте. Он принадлежит «Пескаре», отдан в аренду «Козенце». Главный тренер Роберт Морено не оставляет попыток усилить состав 26-летним центральным защитником Диего Льоренте из «Реал Сосьедад».