Полузащитник «Лиона» Мемфис Депай получил травму в матче 18-го тура чемпионата Франции против «Ренна» (1:0). Голландец не смог выйти на поле во втором тайме, сообщает L'Equipe.

У Депая подозрение на травму крестообразных связок. Точный диагноз будет известен после углубленного медицинского обследования.

В нынешнем сезоне Депай провел за «Лион» 18 матчей во всех турнирах и забил 14 голов.

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