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У Дембеле выявлены проблемы с икроножной мышцей

Евгений Козинов
Корреспондент

«ПСЖ» перед матчем 23-го тура Лиги 1 против «Метца» опубликовал на официальном сайте медицинскую справку по игрокам.

Нападающий Усман Дембеле, который был заменен в матче плей-офф Лиги чемпионов против «Монако» (3:2) во вторник, испытывает проблемы с левой икроножной мышцей и в ближайшие несколько дней будет тренироваться в зале.

Полузащитник Фабиан Руис возобновил индивидуальные тренировки, а Сенни Маюлу и Квентен Нджанту продолжают проходить лечение.

Матч «ПСЖ» — «Метц» пройдет в субботу, 21 февраля. Начало — 23:05 по московскому времени.

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Усман Дембеле
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Фабиан Руис
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 3 3 0 0 5-1 9
2
 Париж 3 2 1 0 6-2 7
3
 Лион 3 2 1 0 6-2 7
4
 Лилль 3 2 1 0 5-2 7
5
 Ренн 3 2 1 0 7-5 7
6
 Страсбур 3 2 0 1 8-7 6
7
 Брест 3 1 2 0 6-5 5
8
 Лорьян 3 1 1 1 2-2 4
9
 Труа 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ланс 3 1 0 2 6-5 3
11
 Марсель 3 1 0 2 6-5 3
12
 Анже 3 1 0 2 4-5 3
13
 ПСЖ 3 0 2 1 5-6 2
14
 Ле Ман 3 0 2 1 5-6 2
15
 Ницца 3 0 2 1 1-4 2
16
 Гавр 3 0 1 2 2-4 1
17
 Тулуза 3 0 1 2 2-5 1
18
 Осер 3 0 0 3 4-11 0
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32 тур
33 тур
34 тур
3.09 21:45 Тулуза – Лилль 0 : 1
4.09 20:00 Лион – Осер 3 : 1
4.09 21:45 ПСЖ – Монако 1 : 2
5.09 18:15 Ланс – Лорьян 0 : 1
5.09 21:45 Гавр – Брест 1 : 2
5.09 21:45 Ницца – Ле Ман 1 : 1
6.09 16:00 Труа – Страсбур 2 : 6
6.09 18:15 Анже – Ренн 1 : 2
6.09 21:45 Марсель – Париж 2 : 3
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Амин Гуири
Амин Гуири

Марсель

 4
Камори Думбия
Камори Думбия

Брест

 4
Лассине Синайоко
Лассине Синайоко

Париж

 4
П
Александр Головин
Александр Головин

Монако

 2
Оливье Жиру
Оливье Жиру

Лилль

 2
Себастиан Нанаси
Себастиан Нанаси

Страсбур

 2
И К Ж
Джибриль Сидибе
Джибриль Сидибе

Ле Ман

 1 1 0
Самир Эль Мурабет
Самир Эль Мурабет

Страсбур

 1 1 0
Христ Макоссо
Христ Макоссо

Осер

 2 1 0
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