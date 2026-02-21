У Дембеле выявлены проблемы с икроножной мышцей
«ПСЖ» перед матчем 23-го тура Лиги 1 против «Метца» опубликовал на официальном сайте медицинскую справку по игрокам.
Нападающий Усман Дембеле, который был заменен в матче плей-офф Лиги чемпионов против «Монако» (3:2) во вторник, испытывает проблемы с левой икроножной мышцей и в ближайшие несколько дней будет тренироваться в зале.
Полузащитник Фабиан Руис возобновил индивидуальные тренировки, а Сенни Маюлу и Квентен Нджанту продолжают проходить лечение.
Матч «ПСЖ» — «Метц» пройдет в субботу, 21 февраля. Начало — 23:05 по московскому времени.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|3
|3
|0
|0
|5-1
|9
|
2
|Париж
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
3
|Лион
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
4
|Лилль
|3
|2
|1
|0
|5-2
|7
|
5
|Ренн
|3
|2
|1
|0
|7-5
|7
|
6
|Страсбур
|3
|2
|0
|1
|8-7
|6
|
7
|Брест
|3
|1
|2
|0
|6-5
|5
|
8
|Лорьян
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|
9
|Труа
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ланс
|3
|1
|0
|2
|6-5
|3
|
11
|Марсель
|3
|1
|0
|2
|6-5
|3
|
12
|Анже
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
13
|ПСЖ
|3
|0
|2
|1
|5-6
|2
|
14
|Ле Ман
|3
|0
|2
|1
|5-6
|2
|
15
|Ницца
|3
|0
|2
|1
|1-4
|2
|
16
|Гавр
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|
17
|Тулуза
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|
18
|Осер
|3
|0
|0
|3
|4-11
|0
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.09
|21:45
|Тулуза – Лилль
|0 : 1
|4.09
|20:00
|Лион – Осер
|3 : 1
|4.09
|21:45
|ПСЖ – Монако
|1 : 2
|5.09
|18:15
|Ланс – Лорьян
|0 : 1
|5.09
|21:45
|Гавр – Брест
|1 : 2
|5.09
|21:45
|Ницца – Ле Ман
|1 : 1
|6.09
|16:00
|Труа – Страсбур
|2 : 6
|6.09
|18:15
|Анже – Ренн
|1 : 2
|6.09
|21:45
|Марсель – Париж
|2 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Амин Гуири
Марсель
|4
|
|
Камори Думбия
Брест
|4
|
|
Лассине Синайоко
Париж
|4
|П
|
|
Александр Головин
Монако
|2
|
|
Оливье Жиру
Лилль
|2
|
|
Себастиан Нанаси
Страсбур
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Джибриль Сидибе
Ле Ман
|1
|1
|0
|
|
Самир Эль Мурабет
Страсбур
|1
|1
|0
|
|
Христ Макоссо
Осер
|2
|1
|0
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