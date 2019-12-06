У «Бордо» второй раз за год сменится владелец

Американская компания General American Capital Partners (GACP) согласилась продать свои акции футбольного клуба «Бордо», сообщает Girondinfos. Новым владельцем клуба станет другая американская компания — King Street, которая занимается управлением инвестициями.

Также отмечается, что нынешний владелец Джо ДаГроса и и его помощник Уго Варела покинут руководство клуба. Главный тренер Паулу Соуза и спортивный директор Эдуардо Масия остануться на своих постах.

Стоит отметить, что GACP стала владельцем «Бордо» всего лишь год назад — осенью 2018 года. Однако фанаты недовольны нынешним руководством настолько, что даже на этой неделе игра против «Нима» была прервана на несколько минут из-за их протестов.

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