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«Ты — вечная тень Пеле». Неймар продолжил огненную переписку с игроком «Марселя»

14:33
Неймар. Фото «ПСЖ»
Неймар. Фото «ПСЖ»
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Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар после победы в Суперкубке над «Марселем» (2:1) выложил в Твиттер пост, где вновь обращается к защитнику Альваро, с которым у него уже был конфликт.

«Альваро, король чего?» — подписал свою фотографию Неймар.

Альваро недолго думал над ответом: «Мои родители научили меня выносить мусор на улицу».

«Они забыли тебя научить выигрывать титулы» — подколол испанца Неймар.

«Ты — вечная тень Пеле» — продолжил Альваро.

«А ты моя. Я сделал тебя известным. Не за что, фрик» — закончил спор бразилец.

Ранее у игроков случилась перепалка во время матча чемпионата Франции. Сообщалось, что Альваро Гонсалес оскорбил Неймара на расовой почве.

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