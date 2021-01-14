Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар после победы в Суперкубке над «Марселем» (2:1) выложил в Твиттер пост, где вновь обращается к защитнику Альваро, с которым у него уже был конфликт.

«Альваро, король чего?» — подписал свою фотографию Неймар.

Альваро недолго думал над ответом: «Мои родители научили меня выносить мусор на улицу».

Mes parents m'ont toujours appris ? sortir les poubelles. Allez L'OM toujours? pic.twitter.com/wmJGbHTByQ — ?lvaro Gonz?lez (@AlvaroGonzalez_) January 13, 2021

«Они забыли тебя научить выигрывать титулы» — подколол испанца Неймар.

«Ты — вечная тень Пеле» — продолжил Альваро.

«А ты моя. Я сделал тебя известным. Не за что, фрик» — закончил спор бразилец.

Y t? la mia ? te hizo famoso.. de nada fen?meno ??? — Neymar Jr (@neymarjr) January 14, 2021

Ранее у игроков случилась перепалка во время матча чемпионата Франции. Сообщалось, что Альваро Гонсалес оскорбил Неймара на расовой почве.