«Ты — вечная тень Пеле». Неймар продолжил огненную переписку с игроком «Марселя»
Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар после победы в Суперкубке над «Марселем» (2:1) выложил в Твиттер пост, где вновь обращается к защитнику Альваро, с которым у него уже был конфликт.
«Альваро, король чего?» — подписал свою фотографию Неймар.
Альваро недолго думал над ответом: «Мои родители научили меня выносить мусор на улицу».
Mes parents m'ont toujours appris ? sortir les poubelles. Allez L'OM toujours? pic.twitter.com/wmJGbHTByQ— ?lvaro Gonz?lez (@AlvaroGonzalez_) January 13, 2021
«Они забыли тебя научить выигрывать титулы» — подколол испанца Неймар.
«Ты — вечная тень Пеле» — продолжил Альваро.
L'ombre ?ternelle du roi ??? pic.twitter.com/VjbObGR1mh— ?lvaro Gonz?lez (@AlvaroGonzalez_) January 14, 2021
«А ты моя. Я сделал тебя известным. Не за что, фрик» — закончил спор бразилец.
Y t? la mia ? te hizo famoso.. de nada fen?meno ???— Neymar Jr (@neymarjr) January 14, 2021
Ранее у игроков случилась перепалка во время матча чемпионата Франции. Сообщалось, что Альваро Гонсалес оскорбил Неймара на расовой почве.
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