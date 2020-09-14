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«Ты дерьмо». Виллаш-Боаш рассказал о перепалке с Тухелем

10:53
Томас Тухель (слева) и Андре Виллаш-Боаш. Фото Twitter.
Томас Тухель (слева) и Андре Виллаш-Боаш. Фото Twitter.
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Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш рассказал о конфликте с тренером «ПСЖ» Томасом Тухелем после матча 3-го тура чемпионата Франции (1:0).

— Там были обычные оскорбления. «Ты дерьмо». — «Нет, ты дерьмо», — цитирует португальского специалиста Goal.com. — Он сказал, что мы выиграли в лотерею. Я ответил, что они выиграли в лотерею, когда прошли «Аталанту» в Лиге чемпионов.

Ничего страшного. Я очень уважаю его и ценю ту работу, которую он проделал.

Очевидно, «ПСЖ» ждет победы в Лиге чемпионов. Нельзя вложить в команду 1,5 миллиарда и не выиграть ее. Анчелотти был здесь, теперь он тренирует «Эвертон». Эмери был здесь, сейчас он в «Вильярреале». Это тяжелый вызов.

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