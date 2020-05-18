Полузащитник «Монако» Александр Головин провел небольшой тур по России для болельщиков монегасков. Воспитанник ЦСКА среди российских клубов, помимо родных армейцев, упомянул также и «Зенит», что очень понравилось пресс-службе сине-бело-голубых.

Полностью подборка советов от Головина выглядит следующим образом:

Город — Калтан

Спортсмен — Акинфеев

Блюдо — борщ

Знаменитость — Иван Ургант

Певец — Тимати

Слово — «Спасибо»

Клуб — ЦСКА, «Зенит»

Место отдыха — Горный Алтай