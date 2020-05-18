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Тур по России от Головина: певец — Тимати, блюдо — борщ, клуб — ЦСКА и... «Зенит»

16:44
Тур по России от Александра Головина. Фото Twitter
Тур по России от Александра Головина. Фото Twitter
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Полузащитник «Монако» Александр Головин провел небольшой тур по России для болельщиков монегасков. Воспитанник ЦСКА среди российских клубов, помимо родных армейцев, упомянул также и «Зенит», что очень понравилось пресс-службе сине-бело-голубых.

Полностью подборка советов от Головина выглядит следующим образом:

Город — Калтан

Спортсмен — Акинфеев

Блюдо — борщ

Знаменитость — Иван Ургант

Певец — Тимати

Слово — «Спасибо»

Клуб — ЦСКА, «Зенит»

Место отдыха — Горный Алтай

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