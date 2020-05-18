Тур по России от Головина: певец — Тимати, блюдо — борщ, клуб — ЦСКА и... «Зенит»
16:44
Полузащитник «Монако» Александр Головин провел небольшой тур по России для болельщиков монегасков. Воспитанник ЦСКА среди российских клубов, помимо родных армейцев, упомянул также и «Зенит», что очень понравилось пресс-службе сине-бело-голубых.
??— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) May 18, 2020
Полностью подборка советов от Головина выглядит следующим образом:
Город — Калтан
Спортсмен — Акинфеев
Блюдо — борщ
Знаменитость — Иван Ургант
Певец — Тимати
Слово — «Спасибо»
Клуб — ЦСКА, «Зенит»
Место отдыха — Горный Алтай
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