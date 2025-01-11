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Тумилович считает, что в 2025 году Сафонов станет первым номером «ПСЖ»

Камила Абдурахманова
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Экс-вратарь сборной Белоруссии Геннадий Тумилович оценил выступления голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«В 2025 году Сафонов станет первым номером «ПСЖ». Доннарумма — фигня, а не вратарь. Пока все к этому идет. Да, Матвей иногда выходил из-за травмы конкурента, но факт есть факт.

Суперкубок есть? Есть. В Лиге чемпионов играет? Играет. В чемпионате играет? Играет. Все ж его отправили в аренду еще до его перехода. Понятно, что ему есть над чем работать, во Франции все-таки другой уровень футбола, но пока Сафонов вступает более, чем достойно», — сказал Тумилович Metaratings.ru.

25-летний вратарь Матвей Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. С того момента он провел за «ПСЖ» 8 матчей, пропустил 6 мячей и трижды отыграл на ноль.

Источник: Metaratings.ru
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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5
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 Ницца 16 7 6 3 31-21 27
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 Ланс 16 6 6 4 19-15 24
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 Тулуза 16 7 3 6 18-17 24
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 Ренн 16 5 2 9 22-23 17
14
 Нант 17 3 7 7 20-27 16
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