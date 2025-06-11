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11 июня 2025, 13:00

Тумилович: «Сказал Сафонову: «Купи Доннарумме кожаные штаны, чтобы удобнее на лавке сидеть»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший голкипер сборной Белоруссии Геннадий Тумилович в интервью «СЭ» оценил перспективы Матвея Сафонова в «ПСЖ».

— В вашем Telegram-канале «Злой Тумилович» есть видео, которое Матвей Сафонов записал специально для вас. Он благодарит за поддержку. Вы как-то приободрили голкипера после ошибки в матче с Нигерией?

— Нет, дело не в ошибке. Я еще в прошлом году записал видео у себя на канале. Кажется, в мае. Тогда еще пошли разговоры: «Зачем Сафонов едет в «ПСЖ»? Точно сядет на лавку...»

— А вы так не считали?

— Да я ему так и сказал на видео: «Матвей, не ссы! Доннарумма — смешной. Второй их вратарь, испанец, тоже. Купишь им кожаные штаны, чтобы удобнее было на скамейке сидеть. Ну что-то такое... Мол, если замучаешься есть в Париже лягушек, звони мне — поржем». Такое шуточное обращение. Я его выслал Кафанову, попросил показать Матвею. Он показал, и вот Сафонов ответил. Как-то так. Подписал мне майку. Жду.

— Но в итоге Сафонов не выиграл конкуренцию у Доннаруммы.

— А вспомни, какой у него конкурент был до Сафонова? Испанец. Не видно и не слышно. Появился в «ПСЖ» Матвей, и итальянец напрягся, начал выдавать хорошие матчи. Человек просто увидел в лице россиянина реального конкурента. Тут уже не расслабишься, — сказал Тумилович «СЭ».

Сафонов летом 2024 года перешел в «ПСЖ». В сезоне-2024/25 26-летний россиянин пропустил 13 голов в 17 встречах, 7 раз отыграв на ноль.

Ярослав Гладышев.«Гладышев — просто Пеле на фоне белорусов! Но Карпин с Кафановым забили бы нам столько же». Интервью Тумиловича
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Матвей Сафонов
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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 00:00 Анже – Лилль - : -
22.08 00:00 Гавр – Монако - : -
22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
22.08 00:00 Ланс – Осер - : -
22.08 00:00 Марсель – Страсбур - : -
22.08 00:00 Ницца – Лорьян - : -
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