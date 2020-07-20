«Тулузу» купил американский инвестор

?У «Тулузы» появился новый владелец, сообщает официальный сайт клуба. Контрольный пакет акций клуба приобрела американская компания RedBird Capital Partners.

Президентом «Тулузы» назначен Дэмьен Комолли. Ранее он занимал пост спортивного директора в «Ливерпуле» и «Тоттенхэме».

В сезоне-2019/20 «Тулуза» набрала только 13 очков в 28 матчах и заняла последнее место в таблице лиги 1. Сезон был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.