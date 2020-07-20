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«Тулузу» купил американский инвестор

21:04

?У «Тулузы» появился новый владелец, сообщает официальный сайт клуба. Контрольный пакет акций клуба приобрела американская компания RedBird Capital Partners.

Президентом «Тулузы» назначен Дэмьен Комолли. Ранее он занимал пост спортивного директора в «Ливерпуле» и «Тоттенхэме».

В сезоне-2019/20 «Тулуза» набрала только 13 очков в 28 матчах и заняла последнее место в таблице лиги 1. Сезон был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

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