«Тулуза» уволила тренера после поражения от любительского клуба
12:55
«Тулуза» объявила на официальном сайте об отстранении Антуана Комбуаре от исполнения обязанностей главного тренера. Временно руководить тренировочным процессом будет технический директор учебного центра Денис Занко. Завтра состоится пресс-конференция, на которой президент клуба сообщит о дальнейших планах.
Вчера «Тулуза» проиграла любительскому клубу «Сен-Приве Сен-Илер» и вылетела из Кубка Франции. Для «фиолетовых» это поражение стало десятым подряд.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...