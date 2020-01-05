«Тулуза» уволила тренера после поражения от любительского клуба

«Тулуза» объявила на официальном сайте об отстранении Антуана Комбуаре от исполнения обязанностей главного тренера. Временно руководить тренировочным процессом будет технический директор учебного центра Денис Занко. Завтра состоится пресс-конференция, на которой президент клуба сообщит о дальнейших планах.

Вчера «Тулуза» проиграла любительскому клубу «Сен-Приве Сен-Илер» и вылетела из Кубка Франции. Для «фиолетовых» это поражение стало десятым подряд.