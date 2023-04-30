«Тулуза» стала первым клубом за 53 года, забившим 5 мячей в финале Кубка Франции

«Тулуза» обыграла «Нант» в финале Кубка Франции со счетом 5:1.

Таким образом, фиолетовые стали первой командой с 1970 года, которая забила пять голов в финале национального кубка.

В решающем матче за трофей в 1970 году «Сент-Этьен» разгромил «Нант» — 5:0.

«Тулуза» впервые в истории выиграла Кубок Франции. Рекордсменом ялвяется «ПСЖ» — 14 титулов.