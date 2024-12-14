«Тулуза» выиграла у «Сент-Этьена»
«Тулуза» обыграла «Сент-Этьен» в матче 15-го тура чемпионата Франции — 2:1. Игра прошла на стадионе муниципальном стадионе Тулузы.
В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины нападающий гостей Лукас Стассин открыл счет. Однако почти сразу же «фиолетовые» отыгрались благодаря голу габонского форварда Шави Бабика. В концовке марокканец Закария Абухляль забил победный мяч.
«Тулуза» набрала 21 очко и поднялась на 8-е место в турнирной таблице. «Сент-Этьен» с 13 очками — 16-й.
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|14
|10
|4
|0
|37-11
|34
|
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|Марсель
|14
|9
|2
|3
|31-17
|29
|
3
|Монако
|14
|9
|2
|3
|24-12
|29
|
4
|Лилль
|14
|7
|5
|2
|24-14
|26
|
5
|Лион
|14
|7
|4
|3
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|25
|
6
|Ницца
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|6
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|23
|
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|Ланс
|14
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|5
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|
8
|Тулуза
|15
|6
|3
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|
9
|Осер
|14
|6
|2
|6
|21-21
|20
|
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|14
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|19
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|Брест
|14
|5
|1
|8
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|16
|
12
|Ренн
|14
|4
|2
|8
|18-20
|14
|
13
|Нант
|14
|3
|5
|6
|16-20
|14
|
14
|Страсбур
|14
|3
|5
|6
|22-27
|14
|
15
|Анже
|14
|3
|4
|7
|14-24
|13
|
16
|Сент-Этьен
|15
|4
|1
|10
|12-34
|13
|
17
|Гавр
|14
|4
|0
|10
|11-26
|12
|
18
|Монпелье
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|2
|2
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|13-36
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34 тур
|13.12
|22:45
|
Тулуза – Сент-Этьен
|2 : 1
|14.12
|19:00
|
Марсель – Лилль
|- : -
|14.12
|21:00
|
Осер – Ланс
|- : -
|14.12
|23:00
|
Реймс – Монако
|- : -
|15.12
|17:00
|
Монпелье – Ницца
|- : -
|15.12
|19:00
|
Брест – Нант
|- : -
|15.12
|19:00
|
Гавр – Страсбур
|- : -
|15.12
|19:00
|
Ренн – Анже
|- : -
|15.12
|22:45
|
ПСЖ – Лион
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|11
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|10
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|10
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Нил Мопей
Марсель
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|10
|1
|0
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|10
|1
|3
|
|
Матье Кафаро
Сент-Этьен
|12
|1
|3
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