«Тулуза» выиграла у «Сент-Этьена»

«Тулуза» обыграла «Сент-Этьен» в матче 15-го тура чемпионата Франции — 2:1. Игра прошла на стадионе муниципальном стадионе Тулузы.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины нападающий гостей Лукас Стассин открыл счет. Однако почти сразу же «фиолетовые» отыгрались благодаря голу габонского форварда Шави Бабика. В концовке марокканец Закария Абухляль забил победный мяч.

«Тулуза» набрала 21 очко и поднялась на 8-е место в турнирной таблице. «Сент-Этьен» с 13 очками — 16-й.