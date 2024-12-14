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Сегодня, 00:42

«Тулуза» выиграла у «Сент-Этьена»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Тулуза» обыграла «Сент-Этьен» в матче 15-го тура чемпионата Франции — 2:1. Игра прошла на стадионе муниципальном стадионе Тулузы.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины нападающий гостей Лукас Стассин открыл счет. Однако почти сразу же «фиолетовые» отыгрались благодаря голу габонского форварда Шави Бабика. В концовке марокканец Закария Абухляль забил победный мяч.

«Тулуза» набрала 21 очко и поднялась на 8-е место в турнирной таблице. «Сент-Этьен» с 13 очками — 16-й.

Франция. Лига 1. 15-й тур
13 дек, 22:45. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
2:1
Сент-Этьен

Футбол
ФК Сент-Этьен
ФК Тулуза
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 14 10 4 0 37-11 34
2
 Марсель 14 9 2 3 31-17 29
3
 Монако 14 9 2 3 24-12 29
4
 Лилль 14 7 5 2 24-14 26
5
 Лион 14 7 4 3 26-17 25
6
 Ницца 14 6 5 3 26-17 23
7
 Ланс 14 6 5 3 17-12 23
8
 Тулуза 15 6 3 6 17-17 21
9
 Осер 14 6 2 6 21-21 20
10
 Реймс 14 5 4 5 20-18 19
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 Брест 14 5 1 8 20-26 16
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 Ренн 14 4 2 8 18-20 14
13
 Нант 14 3 5 6 16-20 14
14
 Страсбур 14 3 5 6 22-27 14
15
 Анже 14 3 4 7 14-24 13
16
 Сент-Этьен 15 4 1 10 12-34 13
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